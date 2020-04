(Di sabato 25 aprile 2020), gruppo formato daper i, opera da circa un mese e mezzo a favore delle situazioni disagiate che l’emergenza ha creato. “Riceviamo una media di venti messaggi giornalieri delle più svariate tipologie edi denuncia da parte diin difficoltà – spiega Rossano Recchia – Noi siamo natiper rimediare ai tempi stretti con i quali le organizzazioni deputate alla solidarietà avrebbero dovuto fare i conti. Dai messaggi che riceviamo, però, si evidenziano alcune carenze che, per rispetto deiche contribuiscono verso gli altri, ci sentiamo in dovere di evidenziare per chiedere spiegazioni. Al vicesindaco e assessore Orakian, ad esempio, vorremmo faresui buoni spesa: sembra ne siano stati erogati pochissimi e che le persone non siano a conoscenza dei criteri di scelta. Pare ...

CorriereCitta : Ardea Solidale aiuti alle famiglie, ma anche domande alle Istituzioni: ‘I cittadini chiedono chiarezza’… - ilfaroonline : Coronavirus, Ardea Solidale: “Decine di messaggi dalle famiglie in difficoltà” -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea Solidale

IlFaroOnline.it

Ardea – Scendere in piazza per protestare contro la situazione ... Ci sono molte famiglie nella zona preoccupate per la situazione e vogliono essere solidali a queste ultime i Consiglieri che andranno ...Si chiama Ardea Solidale ed è un’associazione creata da un gruppo di cittadini per aiutare chi, in questo momento d’emergenza, ha più bisogno. È presente da circa un mese e ad oggi ha superato le ...