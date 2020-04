5 documentari più uno sul fantastico mondo dei fumetti

Leggi su wired

(Di sabato 25 aprile 2020) Prendete Zerocalcare, Sio, Igort, Alice Milani, Cristina Portolano, Leo Ortolani, Mario Gomboli, Michele Foschini, Ritardo, Silvia Rocchi, Ratigher, Serena Schinaia, Matteo Stefanelli, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua e altri protagonisti del fumetto italiano, e metteteli in uno. Poi caricate ilo su Youtube, disponibile per tutti, gratuitamente, e avrete un ottimo modo per aiutare gli appassionati di comics a passare il tempo in attesa che finisca (o si ammorbidisca) l’isolamento sociale da Coronavirus. Il merito è di Daniel Oren, regista, sceneggiatore e montatore del progetto, e tutti coloro che con lui hanno partecipato alla realizzazione diverticali – Dall’edicola alla rete. https://www.youtube.com/watch?v=cEBPhVETvCk&feature=emb title In poco più di 60 minuti, con un montaggio rapido, ...