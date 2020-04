25 aprile | Mattarella | oggi nelle nostre case rendiamo onore alla libertà

(Di sabato 25 aprile 2020) Nella primavera del 1945 l’Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci. L’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l’altro, all’origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità Europea.celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione. La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo ci costringe a celebrare questa giornata. Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa ...

Corriere : 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - AlessiaMorani : C’è un uomo che da solo rappresenta tutti noi! Evviva il nostro Presidente Mattarella! Evviva il 25 aprile! - Avvenire_Nei : #25aprile2020 il messaggio. #Mattarella: oggi come ieri, tutti insieme ce la possiamo fare - MorenoMiani : RT @Corriere: 25 aprile, Mattarella solo e con mascherina all'Altare della Patria - ErmannoGravina : RT @lucatelese: Sono immagini che resteranno nel mio cuore #Mattarella #25 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Mattarella

Il 25 aprile di protesta a Cagliari ... tutta Italia oggi non si poteva scendere in piazza per festeggiare il giorno della Liberazione, persino Mattarella è andato da solo all’Altare della Patria. Ma ...oma. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del 75° anniversario della Liberazione, si è recato all'Altare della Patria dove ha deposto una corona d'alloro sulla Tomba del ...