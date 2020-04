Paola De Micheli e gli incentivi per gli acquisti di bici e monopattini ! per la Fase 2

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) La ministra delle infrastrutture e dei trasportiDeriepiloga oggi come cambieranno gli spostamenti dei cittadini nella2 dell’allentamento delle misure dell’emergenza Coronavirus. A sorpresa (no, non è vero) non si punta ad aumentare i mezzi pubblici ma a incentivare glidi, oltre che alla modifica degli orari di lavoro: Come si farà nelle città dove i mezzi prima viaggiavano sovraffollati? «Diventa fondamentale differenziare gli orari di lavoro, un tema sul quale stanno lavorando i ministri del Lavoro e dello Sviluppo con le associazioni imprenditoriali e sindacali. Sulla base dei dati Istat riferiti alle principali 8 città italiane, il maggior flusso di passeggeri si ha fra le 7.10 e le 7.40. Bisogna decongestionare questa fascia oraria». Non si possono aumentare bus e metro? ...