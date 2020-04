La Ferrari lascia la Formula 1? Binotto: “Con troppi tagli valuteremo altre opzioni” (Di venerdì 24 aprile 2020) La Ferrari lascia la Formula 1? Binotto al ‘Guardian’: “Pronti a valutare altre ipotesi”. ROMA – La Ferrari potrebbe decidere di lasciare la Formula 1 in caso di Budget Cup ridotto. In un’intervista al Guardian, il team principal Binotto ha chiesto a Liberty Media di non tagliare troppo i costi altrimenti si rischierebbe di far diventare il campionato molto simile agli altri. Da Maranello è stata confermata la propria idea di continuare sulla strada intrapresa nei mesi scorsi ma una riduzione importante del budget potrebbe portare la Rossa a guardare altrove. Binotto: “Pronti a guardare altrove” Il duro messaggio alla Formula 1 è stato lanciato da Mattia Binotto attraverso i microfoni del Guardian: “Se si dovesse imporre un budget addirittura inferiore ai 145 milioni di dollari, potremmo valutare altre ... Leggi su newsmondo La Ferrari può lasciare la F1? Ipotesi da seguire col taglio del budget cap : il progetto Hypercar stuzzica Maranello

