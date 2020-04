Iss: "Il numero di casi si sta riducendo ovunque. Ma serve cautela" (Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la circolazione del coronavirus in Italia è in netta diminuzione. “Si sta riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa presso l’istituto sul quadro epidemiologico. “La curva mostra che i sintomatici si riducono. Ci sono ancora casi, ma anche questi sono in diminuzione. Crescono gli asintomatici o coloro che hanno patologie lievi e si riducono i pazienti critici. Inoltre, le età più avanzate, con più patologie, sono a maggior rischio mortalità”. Nonostante i passi avanti, Brusaferro predica cautela: “Ci sono zone a bassa, media e alta circolazione del virus, e ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - oggi numero altissimo di guariti e tamponi : il bollettino ufficiale

Il commissario Arcuri : «In Lombardia morti cinque volte più numerosi dei caduti civili della seconda guerra mondiale»

Coronavirus - altra grande notizia per la Campania : percentuale bassissima di positivi su alto numero di tamponi (Di venerdì 24 aprile 2020) Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la circolazione del coronavirus in Italia è in netta diminuzione. “Si stadappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese”, ha dichiarato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa presso l’istituto sul quadro epidemiologico. “La curva mostra che i sintomatici si riducono. Ci sono ancora, ma anche questi sono in diminuzione. Crescono gli asintomatici o coloro che hanno patologie lievi e si riducono i pazienti critici. Inoltre, le età più avanzate, con più patologie, sono a maggior rischio mortalità”. Nonostante i passi avanti, Brusaferro predica: “Ci sono zone a bassa, media e alta circolazione del virus, e ...

Agenzia_Ansa : Il numero di casi di Covid-19 'si sta riducendo ma è necessaria prudenza per le riaperture perché la situazione è d… - rtl1025 : ?? 'Aumenta numero di telefonate di giocatori d'#azzardo in preda a crisi di astinenza al numero verde di Istituto S… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: numero casi si riduce dappertutto ma serve cautela #coronavirusitalia - uandarin : RT @rtl1025: ?? 'Aumenta numero di telefonate di giocatori d'#azzardo in preda a crisi di astinenza al numero verde di Istituto Superiore di… - Luca16523222 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Iss: numero casi si riduce dappertutto ma serve cautela #coronavirusitalia -