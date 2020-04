Fase 2 | Inail e Governo | sí allo Smart working dopo il 4 Maggio | prevenzione e

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ad un tiro di schioppo dalla tanto attesa2 con la ormai data spartiacque del 4in Italia tanti si chiedono come si fará a assicurare la sicurezza sul posto di lavoro per i tanti che torneranno in attivitá. Oltre alle consuete indicazioni emerse in questi giorni su distanze di sicurezza e igienizzazioni, su mascherine e regole per i trasporti uno dei principali indicatori per la salvaguardia dei lavoratori, pur facendo salva la produttivitá, ´quella di continuare a incoraggiare e invogliare la pratica ormai divenuta nota dello. Ma come funzionera´? Chi potrá continuare ad accederee come, e se, cambieranno le dinamiche in ambito di organizzazione del lavoro?2,, síil 4L’ha pubblicato ...