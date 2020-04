Coronavirus, i malati ancora in calo. 420 morti in un giorno (Di venerdì 24 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: 321 positivi in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore, 2.922 guariti. Prosegue il calo di malati in terapia intensiva e ricoverati Per il quinto giorno consecutivo, continua a calare il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus. Ad oggi, i malati nel Paese sono 106.527 con un decremento di 321 unità (ieri erano stati 851 in meno). Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.173 pazienti, -94 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 22.871 persone (-803). 82.286 persone, pari al 77% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Dopo il numero record di ieri, oggi si registrano altri 2.922 guariti che fanno salire il totale a 60.498 (ieri +3.033). I decessi sono ancora ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - il bollettino : malati ancora in calo - 321 in meno. Altri 420 morti - 2.922 guariti

