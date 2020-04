Coronavirus, Bini Smaghi (Bce): “L’Italia deve cambiare modello di sviluppo” (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, intervistato dall’Avvenire Lorenzo Bini Smaghi, economista e membro del comitato esecutivo della Bce. Una panoramica dal Mes all’impiego di risorse in settori strategici a livello europeo, fino alla Bce. Lorenzo Bini Smaghi economista e già membro del comitato esecutivo della Bce ha analizzato vari elementi dell’emergenza economica Coronavirus e le misure presentate dal pacchetto europeo. … L'articolo Coronavirus, Bini Smaghi (Bce): “L’Italia deve cambiare modello di sviluppo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : “Mantenere ed incrementare le coperture vaccinali nei bambini e negli anziani”

Coronavirus - no ai centri estivi per i bambini. Ma il Governo non ci sta

Coronavirus - Fase 2 : cosa potremo fare? Negozi dall?11 maggio - ristoranti dal 18. Trasporti - bambini - anziani - mascherine - autocertificazioni (Di venerdì 24 aprile 2020), intervistato dall’Avvenire Lorenzo, economista e membro del comitato esecutivo della Bce. Una panoramica dal Mes all’impiego di risorse in settori strategici a livello europeo, fino alla Bce. Lorenzoeconomista e già membro del comitato esecutivo della Bce ha analizzato vari elementi dell’emergenza economicae le misure presentate dal pacchetto europeo. … L'articolo(Bce): “L’Italiadi sviluppo” proviene da www.meteoweek.com.

tabletquotidia2 : CORONAVIRUS: BINI, 835 AZIENDE FVG CHIUSE NEL I° TRIMESTRE - RedaconRadionov : Coronavirus: in quali negozi posso andare? Vassallo interroga Bini risponde - - heroesallowed_ : RT @IntSolo: Quindi l'Inter doveva sapere che era Coronavirus (?) UN MESE PRIMA del primo caso scoperto in Lombardia. Va bini. E secondo i… - TRIESTEALLNEWS : “Alcune filiere del #Fvg sono pronte a ripartire prima del #4maggio e ciò risulta tanto più vitale quanto più quest… - Giovanni1962RM : RT @IntSolo: Quindi l'Inter doveva sapere che era Coronavirus (?) UN MESE PRIMA del primo caso scoperto in Lombardia. Va bini. E secondo i… -