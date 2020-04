Azzardo, lunedì ripartono i giochi. Gori: “Per lo Stato è la prima industria che va riaperta?”. Vita: “Conte non sbagli il primo passo” (Di venerdì 24 aprile 2020) Da un lato il governo che, per rimpinguare entrate fiscali in caduta libera proprio mentre occorre spendere decine di miliardi a sostegno di famiglie e imprese, ha deciso di rimettere in vendita già da lunedì 10&Lotto e WinForLife e di far ripartire dal 4 maggio le estrazioni di Lotto e Superenalotto e dall’11 le scommesse. Dall’altro le associazioni che si occupano di ludopatia, che avvertono come durante il lockdown siano aumentate le richieste di aiuto da parte dei giocatori compulsivi e dei loro familiari. In mezzo gli amministratori locali, a partire dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che criticano la scelta di far ripartire l’Azzardo prima delle aziende e dei negozi. Su change.org è stata anche lanciata una raccolta firme per chiedere al premier Giuseppe Conte di non “sbagliare il primo passo”: l’appello nasce da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Da un lato il governo che, per rimpinguare entrate fiscali in caduta libera proprio mentre occorre spendere decine di miliardi a sostegno di famiglie e imprese, ha deciso di rimettere in vendita già da lunedì 10&Lotto e WinForLife e di far ripartire dal 4 maggio le estrazioni di Lotto e Superenalotto e dall’11 le scommesse. Dall’altro le associazioni che si occupano di ludopatia, che avvertono come durante il lockdown siano aumentate le richieste di aiuto da parte dei giocatori compulsivi e dei loro familiari. In mezzo gli amministratori locali, a partire dal sindaco di Bergamo Giorgio, che criticano la scelta di far ripartire l’delle aziende e dei negozi. Su change.org è stata anche lanciata una raccolta firme per chiedere al premier Giuseppe Conte di non “sbagliare il primo passo”: l’appello nasce da una ...

Guido_Pandini : RT @MDonadelli: Non vedevamo l'ora, vero? Via libera al virus dell'azzardo! @NoSlotOrg Lunedì 27 aprile riprenderanno i giochi numerici, '1… - dottilombardia : RT @MDonadelli: Non vedevamo l'ora, vero? Via libera al virus dell'azzardo! @NoSlotOrg Lunedì 27 aprile riprenderanno i giochi numerici, '1… - MDonadelli : Non vedevamo l'ora, vero? Via libera al virus dell'azzardo! @NoSlotOrg Lunedì 27 aprile riprenderanno i giochi nume… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzardo lunedì Laboratori teatrali contro il “Gioco d'azzardo patologico” Corriere di Taranto