Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Visto il contesto di particolare difficoltà del sistema economico nazionale, i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite da diverse società del gruppo, nel 2020 non sarà avviato alcun piano di incentivazione a breve e lungo termine per il management”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Atlantia al termine del Cda.L'articolo Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Atlantia : da Cerchiai e Bertazzo -25% compenso fisso 2020 per cittadini genova** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Visto il contesto di particolare difficoltà del sistema economico nazionale, i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite da diverse società del gruppo, nelnon sarà avviato alcundia breve e lungo termine per il”. E’ quanto si legge in una nota diffusa daal termine del Cda.L'articolo: innoperCalcioWeb.

TV7Benevento : Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management... - TV7Benevento : **Atlantia: da Cerchiai e Bertazzo -25% compenso fisso 2020 per cittadini genova**... - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Borsa: Milano +0,8%, corsa Atlantia,Bper. Spread si riporta a 244 punti, bene Mediobanca, Tim, giù Inwit #ANSA https://t… - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Borsa Europa calma con Usa, Londra +0,7%. In Piazza Affari corre Atlantia, bene banche, debole Diasorin #ANSA https://t.… - ansa_economia : Borsa Europa calma con Usa, Londra +0,7%. In Piazza Affari corre Atlantia, bene banche, debole Diasorin #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia 2020 Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management Il Sannio Quotidiano Atlantia assegna gratis azioni ai 12mila dipendenti in Italia

Milano, 24 apr. (askanews) – Il cda di Atlantia ha deliberato un piano di assegnazione gratuita di azioni agli oltre 12mila dipendenti delle società italiane del gruppo. Oltre alla holding, a ...

Atlantia: in 2020 no piano incentivazione per management

i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite da diverse società del gruppo, nel 2020 non sarà avviato alcun piano di incentivazione a ...

Milano, 24 apr. (askanews) – Il cda di Atlantia ha deliberato un piano di assegnazione gratuita di azioni agli oltre 12mila dipendenti delle società italiane del gruppo. Oltre alla holding, a ...i cui effetti stanno incidendo in modo significativo sull’andamento del traffico delle infrastrutture gestite da diverse società del gruppo, nel 2020 non sarà avviato alcun piano di incentivazione a ...