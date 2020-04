Al Bano sulle parole di Feltri sui meridionali: “Ha fatto una figura di cacca” (Di venerdì 24 aprile 2020) La polemica riguardo alle parole utilizzate da Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali continua ad accendere il dibattito sia sui social che in tv. A questo proposito è intervenuto anche Al Bano che ha commentato la vicenda e ha detto la sua riguardo a questa bufera mediatica. Al Bano commenta: “I cretini sono in ogni luogo” In diretta a Dritto e Rovescio, talk politico condotto da Paolo Del Debbio, è intervenuto in collegamento da casa sua l’amato cantante Al Bano. La questione non è più il gossip sul ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, ma le controverse parole del direttore di Libero Vittorio Feltri, che ha definito i meridionali inferiori. Il cantante ha espresso la sua opinione con fermezza: “Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di ... Leggi su thesocialpost Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle pizze da asporto

Al Bano canta per medici e infermieri : la performance sulle note di "Felicità"

Al Bano e Charles Goodger in Terra D’Ambra E Di Emozioni - il nuovo singolo sulle bellezze della Lettonia (Di venerdì 24 aprile 2020) La polemica riguardo alleutilizzate da Vittorionei confronti deicontinua ad accendere il dibattito sia sui social che in tv. A questo proposito è intervenuto anche Alche ha commentato la vicenda e ha detto la sua riguardo a questa bufera mediatica. Alcommenta: “I cretini sono in ogni luogo” In diretta a Dritto e Rovescio, talk politico condotto da Paolo Del Debbio, è intervenuto in collegamento da casa sua l’amato cantante Al. La questione non è più il gossip sul ritorno di fiamma con Loredana Lecciso, ma le controversedel direttore di Libero Vittorio, che ha definito iinferiori. Il cantante ha espresso la sua opinione con fermezza: “Io sono italiano, dal Sud mi sono spostato al Nord, al Nord ho coronato tutti i miei sogni, il Nord è dentro di ...

_claudiariedel_ : RT @agorarai: Al Bano a sorpresa davanti al policlinico di Bari ieri ha cantato per degenti e personale sanitario, il video pubblicato sull… - zazoomnews : Al Bano canta per medici e infermieri: la performance sulle note di Felicità - #canta #medici #infermieri: - GazzettaDelSud : #AlBano canta per medici e infermieri: la performance sulle note di '#Felicità' -