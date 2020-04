25 aprile 2020 | il bunker di piazza Grandi a Milano apre per un tour virtuale Il ricordo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Galleggia placido a tre metri sottoterra nel tempo dei ricordi, ad un tuffo dalla granitica fontana di pietra opalina che sovrasta l’omonimae dal cui torrione zampilla impetuosa la cascata d’acqua che cela la canna d’areazione del manufatto sottostante: “Stiamondo le porte, sia pur in remoto, dell’unico a oggi visitabile, rifugio antiaereo pubblico di, ildi. Ieri luogo di salvezza, oggi luogo di memoria”. È la sintesi poetica in diretta streaming di Neiade&Events, realtà milanese specializzata nella promozione dell’arte e della cultura. Una voce esperta spezza l’intraducibile silenzio portato a galla dalle visite che rientrano tra gli appuntamenti on-line che celebrano il 25: “A oggi la lista d’attesa ammonta a quasi 3mila contatti ed ...

LegaSalvini : ITALIANI, RICORDATEVI QUESTA DATA: 23 APRILE 2020. Eppure era tutte 'FAKE NEWS DI SALVINI'... Vergognatevi. - ilfoglio_it : Ecco la vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre - petergomezblog : Boss scarcerati, Di Matteo: “È un segnale tremendo” Per rivedere gratuitamente la puntata di ieri sera:… - filippo898 : RT @vitasportivait: ?? #MotoGP | #COVID2019 ?? RINVIATO IL GP DI AUSTIN ?? Slitta ancora l'inizio della Motomondiale 2020. Dopo la cancel… - viverefermo : Montegranario: Il 25 aprile per sentirsi uniti ed il messaggio del Sindaco Mancini -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 2020

La Stampa

“25 Aprile ieri, oggi e domani” è il titolo dell’evento organizzato dalla Biblioteca “San Tommaso d’Aquino” della diocesi di Alife-Caiazzo, per celebrare una giornata che per l’Italia significa ...22 Aprile 2020, però, è una data speciale … si celebra mezzo secolo dell'evento in concomitanza con la pandemia che sta coinvolgendo ogni parte del mondo… e la giornata mondiale della Terra sembra ...