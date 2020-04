Vivi e lascia vivere | il cast della fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 aprile 2020): ildi Rai 1 conTanti attori famosi nelnuovadi Rai 1, una serie in sei puntate in onda in prima serata da giovedì 23 aprile 2020. Nel ruoloprotagonista troviamo, che interpreta Laura Ruggero, una donna che si ritrova in breve tempo senza marito e senza lavoro e con un mutuo da pagare. Nelle difficoltà riuscirà a tirare fuori il meglio di sé e sfruttare questo dramma per trasformarlo in un’opportunità. Ma qual è ile quali sono gli attori di? Scopriamolo insieme. Tutto quello che c’è da sapere sulla: attori e personaggi Nel ruolo di Laura Ruggero, la protagonista di questa, troviamo, una donna che nelle ...