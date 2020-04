Si riscatta il coach | ma anche Ben Affleck

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 23 aprile 2020) Maurizio Acerbi La storia potrebbe sembrare simile a molte altre già viste sui grandi schermi. Un uomo, con problemi personali, trova, attraverso lo sport, la possibilità di redimersi e di costruire qualcosa di importante, trasformando una squadra di schiappe in un gruppo vincente La storia potrebbe sembrare simile a molte altre già viste sui grandi schermi. Un uomo, con problemi personali, trova, attraverso lo sport, la possibilità di redimersi e di costruire qualcosa di importante, trasformando una squadra di schiappe in un gruppo vincente. Trama non propriamente nuova. Ciò che fa la differenza, in tali soggetti, è come il tutto venga sviscerato, evitando il rischio concreto di debordare nella retorica gratuita. Cosa che non accade in Tornare a vincere, altra pellicola che doveva esordire nelle sale italiane (negli Usa, aveva fatto ...