Perché l’amore a volte non basta E la mia felicità viene prima di tutto

(Di giovedì 23 aprile 2020) C’è stato un tempo in cui ho creduto fermamente che l’amore avrebbe salvato il mondo e anche la mia vita. Ci sono stati momenti in cui ho creduto che quel sentimento fosse più importante di ogni cosa. Crescendo mi sono disillusa e ho capito che l’amore non è poi così perfetto, come quello che ci raccontano nei film o nei cartoni Disney per intenderci. C’è stato un tempo in cui mi sono convinta di essere io il problema, forse avevo troppe pretese e aspettative e infondo potevo ritenermi fortunata ad aver trovato l’amore. Una persona con cui crescere, migliorare, parlare. Io ce l’avevo e ricordo come le mie amiche, quelle che invece l’amore lo imploravano, mi dicevano che ero fortunata perché io, l’anima gemella, l’avevo trovata. Loro non sapevano delle bugie e delle notte insonni, dei pianti e ...