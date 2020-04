L’imminente futuro del cinema sarà il Drive In (Di giovedì 23 aprile 2020) Francesco Rutelli, presidente dell'ANICA, ha ipotizzato la possibilità del cinema di aprire alla formula del Drive In, in attesa che l'emergenza coronavirus consenta la riapertura delle sale: "L'idea di fare delle arene cinematografiche in agosto, di avere la possibilità di luoghi all'aperto, distanziati, con dei protocolli, con protezione, sanificazione, gestiti dagli esercenti, potrebbe essere un modo intermedio, graduale, per non rassegnarci, mantenendo le condizioni di sicurezza". Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Francesco Rutelli, presidente dell'ANICA, ha ipotizzato la possibilità deldi aprire alla formula delIn, in attesa che l'emergenza coronavirus consenta la riapertura delle sale: "L'idea di fare delle arenetografiche in agosto, di avere la possibilità di luoghi all'aperto, distanziati, con dei protocolli, con protezione, sanificazione, gestiti dagli esercenti, potrebbe essere un modo intermedio, graduale, per non rassegnarci, mantenendo le condizioni di sicurezza".

