Lecce, balla la pizzica in piazza Sant'Oronzo per esorcizzare il Covid (Di giovedì 23 aprile 2020) Emanuela Carucci Si tratta di una donna che, con i vestiti tipici della danza salentina, ha voluto ballare per la sua città. Il video sta facendo il giro del web Sta facendo il giro del web il video della ballerina che ieri, in piazza Sant'Oronzo, a Lecce, ha ballato la pizzica (sono state oltre seimila le condivisioni e centosesSantaduemila le visualizzazioni). Da sola, come "pizzicata" dalla tarantola, vestita di nero, con la gonna larga e lo scialle, i capelli sciolti, la donna ha deciso di ballare per la sua terra. Quasi a scacciare il male dell'epidemia. Perché la pizzica, nella sua accezione originale serve proprio a mandare via il male, il veleno, dal corpo morso dalla tarantola. video 1857126 La pizzica è una danza popolare che ha radici antiche. Nasce come "esorcismo musicale coreutico e cromatico del morso della taranta", come si legge in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica : “Noi resistiamo”. Il video fa il giro del web (Di giovedì 23 aprile 2020) Emanuela Carucci Si tratta di una donna che, con i vestiti tipici della danza salentina, ha volutore per la sua città. Il video sta facendo il giro del web Sta facendo il giro del web il video della ballerina che ieri, in, a, hato la(sono state oltre seimila le condivisioni e centosesaduemila le visualizzazioni). Da sola, come "ta" dalla tarantola, vestita di nero, con la gonna larga e lo scialle, i capelli sciolti, la donna ha deciso dire per la sua terra. Quasi a scacciare il male dell'epidemia. Perché la, nella sua accezione originale serve proprio a mandare via il male, il veleno, dal corpo morso dalla tarantola. video 1857126 Laè una danza popolare che ha radici antiche. Nasce come "esorcismo musicale coreutico e cromatico del morso della taranta", come si legge in ...

gvCount : RT @BlitzTVit: #Lecce, balla la pizzica in piazza per esorcizzare la paura del #coronavirus. La performance è diventata virale, ma non sono… - fabrizia_alb : RT @AndreaMarano11: Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: 'Noi resistiamo'. Il video fa il giro del web… - chiara_la_scura : RT @AndreaMarano11: Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: 'Noi resistiamo'. Il video fa il giro del web… - elisaantonio0 : 0 contagi per il coronavirus a Lecce e provincia...Ballerina scende a piazza sant'Oronzo e balla la pizzica salenti… - emanuelino10 : RT @AndreaMarano11: Coronavirus, vestita di nero scende in piazza a Lecce e balla la pizzica: 'Noi resistiamo'. Il video fa il giro del web… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce balla Lecce, balla la pizzica in piazza Sant'Oronzo per esorcizzare il Covid ilGiornale.it La Pizzica nella piazza deserta di Lecce: così si esorcizza il Coronavirus

Una ballerina vestita di nero ha raggiunto a passo di Pizzica il mosaico della famosa Lupa di Lecce, simbolo della città, e lì si è data ad una danza sfrenata e liberatoria ...

Lecce, pizzica contro il Covid: l'incontro con la ballerina solitaria è da brividi - VIDEO

La storia è davvero magica e ha in sé così tanti elementi fortuiti da essere diventata virale: c'è la musica, un momento particolare della nostra storia (una pandemia), un elemento di rottura (in ques ...

Una ballerina vestita di nero ha raggiunto a passo di Pizzica il mosaico della famosa Lupa di Lecce, simbolo della città, e lì si è data ad una danza sfrenata e liberatoria ...La storia è davvero magica e ha in sé così tanti elementi fortuiti da essere diventata virale: c'è la musica, un momento particolare della nostra storia (una pandemia), un elemento di rottura (in ques ...