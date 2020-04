Giulia de Lellis confida perchè ha perdonato Andrea Damante e come fa a fidarsi di lui (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa notte Giulia de Lellis ha deciso di rispondere ad alcune delle domande che i suoi followers le hanno fatto e si è anche lasciata andare parlando della sua storia con Andrea Damante. Una delle ragazze che la seguono con affetto le ha infatti chiesto come si possa perdonare una persona che ti ha tradito e quindi che ti ha fatto del male ( ricordiamo che come ha raccontato Giulia nel suo libro, tra l’altro, non c’è stato solo un tradimento da parte del suo attuale fidanzato ma diversi). La de Lellis risponde spiegando perchè ha scelto di perdonare Andrea, quando ha capito che aveva bisogno di lui e del suo amore…E risponde con la naturalezza che la contraddistingue ormai da anni. Giulia DE Lellis RACCONTA come E PERCHE’ HA perdonato IL DAMA Con una risposta lunga, cerca di spiegare a chi la segue, quello che è ... Leggi su ultimenotizieflash Giulia De Lellis : “Ho perdonato Andrea Damante per i tradimenti 2 anni fa - era solo un po’ cog**ne”

Giulia De Lellis e Andrea Damante - lei fa una confessione inaspettata

Giulia De Lellis : ‘Ho perdonato Andrea Damante due anni fa - ho percepito qualcosa di forte’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Questa nottedeha deciso di rispondere ad alcune delle domande che i suoi followers le hanno fatto e si è anche lasciata andare parlando della sua storia con. Una delle ragazze che la seguono con affetto le ha infatti chiestosi possa perdonare una persona che ti ha tradito e quindi che ti ha fatto del male ( ricordiamo cheha raccontatonel suo libro, tra l’altro, non c’è stato solo un tradimento da parte del suo attuale fidanzato ma diversi). La derisponde spiegando perchè ha scelto di perdonare, quando ha capito che aveva bisogno di lui e del suo amore…E risponde con la naturalezza che la contraddistingue ormai da anni.DERACCONTAE PERCHE’ HAIL DAMA Con una risposta lunga, cerca di spiegare a chi la segue, quello che è ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - ElisaF_75 : RT @FilippoGhirardi: Ma un programma con Daria che ci racconta la storia della letteratura? Non so, mille puntate: da Omero a Giulia De Lel… - tempoweb : Giulia De Lellis si sbottona sulle corna: #andreadamante un co**ione ma l'ho perdonato - blogtivvu : Giulia De Lellis si sfoga con i fan: ecco quando ha perdonato Andrea Damante... poi afferma di essere ancora in una… - Noovyis : (Perché Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante) Playhitmusic - -