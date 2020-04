Facebook punta sull’ecommerce in India (Di giovedì 23 aprile 2020) Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired)Facebook punta sull’India per estendere i suoi servizi digitali e lanciarsi nell’ecommerce. Il colosso dei social network ha annunciato un investimento da 5,7 miliardi di dollari per acquistare il 9,9% del colosso Indiano Reliance Jio, il principale operatore di telecomunicazioni del paese e interamente controllato da Reliance Industries del miliardario Mukesh Ambani. Con questa operazione Facebook entra così, con una quota importante, nell’azionariato di uno dei più grandi gruppi attivi nel settore internet e della comunicazione in India. Reliance Jio conta oltre 388 milioni di abbonati ai suoi servizi di connessione per la rete fissa e mobile soprattutto in 4G, ma ha anche recentemente dato vita a Jio Platforms, un servizio di ecommerce che sta iniziando a diventare popolare nel ... Leggi su wired ‘Male Capitale’ - a puntate su Facebook Rogiosi Editori

