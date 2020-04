Coronavirus, studentessa di 17 anni si suicida: “Aveva paura di restare in quarantena” (Di giovedì 23 aprile 2020) Si è suicidata a 17 anni per la paura della quarantena imposta dal governo a causa della pandemia da Coronavirus. Beth Palmer, residente nella cittadina di Sale, Manchester, è stata trovata senza vita dai genitori nella cameretta della casa dove abitava insieme alla famiglia. La giovane, che studiava per diventare cantante , era molto conosciuta per il suo grande talento artistico e la sua voce e quando i concittadini hanno appreso la notizia della sua scomparsa si sono chiusi in preghiera per sostenere in qualche modo la famiglia. La studentessa è stata trovata morta a casa sua, pochi giorni dopo il blocco imposto dal governo britannico a causa dell’epidemia di Covid-19. La sua famiglia devastata ha spiegato che Beth non aveva mostrato alcun segno che potesse far pensare a un simile gesto disperato.



Dopo un mese e mezzo di battaglia contro il coronavirus. «Io e Chicco faremo il secondo tampone ... Guardandoci negli occhi». Arianna, studentessa del Comprensivo Rapallo ha intervistato la mamma, il ...

Il caso di una 23enne ricoverata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna: ''I sintomi sono svaniti dopo quattro giorni, ma i tamponi sono ancora positivi"

