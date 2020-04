Coronavirus: nel Regno Unito scuole chiuse a maggio, sarà un lungo lockdown (Di giovedì 23 aprile 2020) “Non è realistico” ipotizzare la riapertura delle scuole nel Regno Unito (chiuse da fine marzo a causa dell’emergenza Coronavirus) prima dell’inizio di giugno, anche nello scenario più favorevole: lo hanno spiegato oggi i rappresentanti dei dirigenti scolastici, citati dalla BBC, sulla base delle ultime indicazioni del governo britannico e dei consiglieri scientifici. Sarebbe infatti esclusa qualunque discussione, al momento, su piani di ripartenza a metà maggio. Il lockdown generale, imposto dal 23 marzo e poi rinnovato, sarà soggetto a nuova verifica il 3 maggio. Il chief medical officer britannico, Chris Whitty, ha affermato che è possibile che una parte delle restrizioni resterà in vigore nel Paese fino a quando non ci sarà un vaccino o saranno disponibili farmaci sintomatici efficaci: con ... Leggi su meteoweb.eu Calabria - turismo e Coronavirus : se i calabresi scegliessero di trascorrere una vacanza nella regione - si uscirebbe dalla crisi

Coronavirus : aveva documentato la reale diffusione dell’epidemia a Wuhan ed era scomparso nel nulla - giornalista costretto a 2 mesi di quarantena forzata

Coronavirus - Fase 2 : prezzi diversi per orario - sensi unici nelle stazioni - segnaposto sulla metro. Così cambierà il nostro modo spostarci (Di giovedì 23 aprile 2020) “Non è realistico” ipotizzare la riapertura dellenelda fine marzo a causa dell’emergenza) prima dell’inizio di giugno, anche nello scenario più favorevole: lo hanno spiegato oggi i rappresentanti dei dirigenti scolastici, citati dalla BBC, sulla base delle ultime indicazioni del governo britannico e dei consiglieri scientifici. Sarebbe infatti esclusa qualunque discussione, al momento, su piani di ripartenza a metà. Ilgenerale, imposto dal 23 marzo e poi rinnovato, sarà soggetto a nuova verifica il 3. Il chief medical officer britannico, Chris Whitty, ha affermato che è possibile che una parte delle restrizioni resterà in vigore nel Paese fino a quando non ci sarà un vaccino o saranno disponibili farmaci sintomatici efficaci: con ...

MatteoRichetti : Mentre @emmabonino fa una lezione al Governo su come rapportarsi con l’Europa un senatore grillino si alza e urla “… - redazioneiene : “I pazienti erano buttati a terra nel water. Erano nudi, non mangiavano da 4-5 giorni. Sembrava un lager”.… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche #coronavirus #governodiperacottari Approfittando dell’emergenza Coronavirus “Giggino” piazza l’… - AntonioNbo15 : #Fontana rifarebbe tutto quello che #Salvini gli ha detto di fare. Provate ora ad immaginare se il #Capitone fosse… - stefanocascio : RT @AGisotti: Nel giorno del suo onomastico, il #Papa dona respiratori per far fronte al #COVID19 in Italia, Spagna e Romania - Vatican New… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, più di 180mila vittime. Georgia apre saloni di bellezza, Trump attacca il governatore la Repubblica Coronavirus, le precisazioni della Senatrice Di Girolamo sulle piscine

Altro nodo evidenziato è la prossima scadenza dei contratti di concessione che, nel caso in cui risultino imminenti o riferiti al breve periodo ... utile a superare la difficile prova a cui l’epidemia ...

LEGA B: ribadita la volontà di finire il campionato

Da stabilire le tempistiche in base all’evolversi della pandemia Covid-19. Come dichiarato dal presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e ripreso da TMW, i club di B si aspettano un contributo dalla ...

Altro nodo evidenziato è la prossima scadenza dei contratti di concessione che, nel caso in cui risultino imminenti o riferiti al breve periodo ... utile a superare la difficile prova a cui l’epidemia ...Da stabilire le tempistiche in base all’evolversi della pandemia Covid-19. Come dichiarato dal presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e ripreso da TMW, i club di B si aspettano un contributo dalla ...