Coronavirus | in Def verso deficit a 10 | 4% e debito Pil a 155%

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Il Def su cui si lavora alacremente in queste ore presenta numeri che fotografano alla perfezione il dramma economico che l’Italia messa in ginocchio dal Covid-19 sta vivendo. Nell’intesa raggiunta nella notte al Mef, in una riunione andata avanti fino all’1.30, a quanto apprende l’Adnkronos il Pil è stato fissato a -8%, ilraggiunge un tetto di +10,4% e il rapporto/Pil sale fino al. Davanti a questi numeri drammatici il governo metterà in campo un decreto di 55 miliardi -lo scostamento di bilancio che approderà in Cdm ammonterà a tanto – a cui vanno aggiunti i 30 miliardi per le garanzie statali sui prestiti alle imprese. Nel Def, stando all’accordo raggiunto nella notte, il governo metterà poi nero su bianco lo stop alle clausole di salvaguardia ...