Coronavirus | il ciclista Giulio Ciccone “scala” l’Everest da casa in 11 ore | “Per la

(Di giovedì 23 aprile 2020) Costretto ad allenarsi sui rulli a causa del lockdown, ildella Trek-Segrafredosi è reso protagonista di una singolare impresa: l’abruzzese ha compiuto infatti la scalata virtuale del monte Everest tramite l’utilizzo di un programma apposito. “Sono stato in bici 11 ore e 37 – ha spiegato– per circa 270 km e un dislivello di 10.400 metri, mentre la normale challenge dell’Everest è di 8.900 metri. Farlo veramente è più facile, perché sui rulli lo sforzo viene moltiplicato. Non ho mai fatto soste superiori al minuto e mezzo”. Mentre terminava la sua impresaha voluto fare una dedica: È’ per noi, per chi sta vivendo un momento di difficoltà e chi ha perso qualcuno di caro. Per la nostra rinascita“. L'articolo, il...