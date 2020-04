ClioMakeUp mamma per la seconda volta: è nata Joy (Di giovedì 23 aprile 2020) Si chiama Joy ed è la seconda figlia di Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, famosa blogger . Ad annunciarlo è lei sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato lo scatto insieme alla piccola... Leggi su feedpress.me ClioMakeUp di nuovo mamma : è nata Joy (foto)

Cliomakeup mamma | MakeupDelight esulta : “what a joy”

Cliomakeup | Clio Zammatteo mamma di nuovo : la prima foto di Joy (Di giovedì 23 aprile 2020) Si chiama Joy ed è lafiglia di Clio Zammatteo, conosciuta come, famosa blogger . Ad annunciarlo è lei sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato lo scatto insieme alla piccola...

Medeapm : RT @realtimetvit: Una nuova grande avventura sta per cominciare: da tutti i #RealTimers, auguri mamma @ClioMakeUp e benvenuta piccola Joy!… - realtimetvit : Una nuova grande avventura sta per cominciare: da tutti i #RealTimers, auguri mamma @ClioMakeUp e benvenuta piccola… - infoitcultura : Cliomakeup è diventata mamma per la seconda volta: le immagini dall’ospedale con la piccola Joy (e la… - Federica_sogna : È nata Joy. ???? Piango. Passatemi un dischetto demak' up e struccante. Grazie #Clio @ClioMakeUp #cliomakeup #mamma… - pattypizzato : 'È nata Joy': ClioMakeUp è diventata mamma per la seconda volta -