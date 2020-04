AMICI 20: i casting per la nuova edizione sono iniziati! (Di giovedì 23 aprile 2020) Lo scorso 3 aprile, davanti a 4.822.000 telespettatori e il 22.78% di share, si è conclusa la diciannovesima edizione del talent show AMICI di Maria De Filippi.Leggi anche: The O.C. ritorna su Italia 1 (e poi su La5)In quella serata i ragazzi sono stati giudicati non solo dalla giuria esterna (composta dall’attrice Vanessa Incontrada, dalla conduttrice Alessia Marcuzzi e dal deejay Gabry Ponte), ma anche da una vasta schiera di giornalisti, appartenenti sia alla carta stampata sia al web. A trionfare, dopo numerose prove valutate dai giurati esterni, dalla var, e soprattutto dal televoto, sono stati il ballerino Javier Rojas e la cantante Gaia Gozzi nelle loro rispettive categorie. Ma già si inizia a pensare alla nuova annata: tramite la pagina Facebook ufficiale del programma, apprendiamo che sono ufficialmente iniziati i casting per la prossima edizione, ... Leggi su tvsoap Coronavirus | Maria De Filippi non si ferma : aperti i casting di Amici 20

