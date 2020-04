"After life 2", ovvero come motivarsi con il pessimismo comico - (Di giovedì 23 aprile 2020) Serena Nannelli I nuovi episodi, sempre politicamente scorretti, sono più spensierati: divertimento e struggimento hanno maggiore alchimia e si sentono i benefici della psicologia inversa. "After life", serie tv uscita lo scorso anno su Netflix, aveva conquistato pubblico e critica. La seconda stagione, che abbandona il pessimismo cosmico per un rinnovato pessimismo comico, debutta domani, sempre sulla stessa piattaforma, e chi scrive ha avuto accesso in anteprima ai primi tre episodi. Al centro del racconto c'è ancora il periodo di afflizione vissuto da un uomo di mezz'età che non riesce a elaborare la prematura scomparsa, causa cancro, dell'adorata moglie. Diciamo subito che chi pensa, visto il tema, che la visione sia sconsigliata in un periodo di scoraggiamento di massa come questo, si sbaglia. La differenza, come sempre, sta nel decidere se ... Leggi su ilgiornale Perché non dovreste perdervi «After Life 2»

