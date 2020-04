Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te presenterà entro questa settimana le linee guida per la fase 2 che scatterà il 4 maggio il piano Nazionale prevederà Tra le altre cose mascherine il distanziamento finché non ci sarà curo vaccino afferma il premier il sistema tracciamento dei contatti della fondamentale così Il commissario Arcuri che oggi sarà sentito dal copasir netto calo Intanto in Italia dei malati di coronavirus 528 in meno in un album dei guariti con un incremento di 2723 atteso stasera l’ok definitivo al Tour Italia che arriva in aula alla camera senza modifiche rispetto al testo varato alla altri 50 miliardi per famiglie imprese sono previsti invece nel decreto Aprile il nuovo reddito di emergenza salirà a 400 €800 sempre stasera ...