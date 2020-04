Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Superate le 25mila vittime (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ancora in calo, confermando il trend ormai consolidato da settimane, il numero dei malati ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Il totale dei pazienti attualmente positivi al Covid-19, secondo l’ultimo censimento fornito questa sera dal Dipartimento di Protezione civile, è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri (ieri era stato di 102). Tra questi, 2.384 malati sono attualmente degenti nelle terapie intensive, con un calo, sempre rispetto a martedì, di 87 ricoveri. 23.805 persone sono, invece, ricoverate con sintomi nei reparti ordinari (-329 pazienti rispetto a ieri). Sono 81.510, inoltre, pari al 76% del totale dei positivi, i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, riferisce Ancora la Protezione civile, i deceduti sono 437 in più e portano il totale a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 aprile 2020)in, confermando il trend ormai consolidato da settimane, ildeiricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Il totale dei pazienti attualmente positivi al Covid-19, secondo l’ultimo censimento fornito questa sera dal Dipartimento di Protezione civile, è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri (ieri era stato di 102). Tra questi, 2.384sono attualmente degenti nelle terapie intensive, con un, sempre rispetto a martedì, di 87 ricoveri. 23.805 persone sono, invece, ricoverate con sintomi nei reparti ordinari (-329 pazienti rispetto a ieri). Sono 81.510, inoltre, pari al 76% del totale dei positivi, i pazienti che si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri, riferiscela Protezione civile, i deceduti sono 437 in più e portano il totale a ...

hogiadato : RT @LaNotiziaTweet: Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Sup… - luisa_chiari : RT @LaNotiziaTweet: Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Sup… - LaNotiziaTweet : Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive.… - fcolarieti : Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive.… - LucArci92 : La quinta #stagione di #GameofThrones mantiene alto tensione e #ritmo confermandosi all'altezza della stagione prec… -

Ultime Notizie dalla rete : mantiene alto Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Superate le 25mila vittime LA NOTIZIA Si mantiene alto il numero dei malati guariti e dimessi. Ancora in calo decessi e ricoveri nelle terapie intensive. Superate le 25mila vittime

Ancora in calo, confermando il trend ormai consolidato da settimane, il numero dei malati ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Il totale dei pazienti attualmente positivi al ...

Record di casi a Catania Coronavirus, l'analisi dei dati

Siamo quasi a 4mila esami nell'isola e, con questo trend, Catania mantiene il più alto numero di positivi giornalieri accertati: 38, ai quali si aggiungono due decessi. Analizzando i macro dati, il ...

Ancora in calo, confermando il trend ormai consolidato da settimane, il numero dei malati ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Il totale dei pazienti attualmente positivi al ...Siamo quasi a 4mila esami nell'isola e, con questo trend, Catania mantiene il più alto numero di positivi giornalieri accertati: 38, ai quali si aggiungono due decessi. Analizzando i macro dati, il ...