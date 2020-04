Rivelazioni gravissime | Conte chiarisca | Fontana | i segreti del governo sulla gestione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “Ilera al corrente dei rischi della pandemia, ma li ha tenuti. Lo ha detto il direttore generale del ministero della Sanità, parlando di un piano riservato. Sono: è la verità? L'Italia e la Lombardia hanno il diritto di sapere”. Attiliotorna a mettere pressione sul premier Giuseppe, chiedendogli chiarimenti al più presto su quanto svelato da Andrea Urbani al Corsera. Perché ilha agito in ritardo per contrastare il coronavirus? “Non c'è stato nessun vuoto decisionale - ha precisato il direttore generale della programmazione sanitaria del ministero - già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare pernere il contagio”. Ma qualcosa non ha funzionato, ...