Nina Moric sorprende | “Ho deciso di abbandonare Instagram” Le motivazioni

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 22 aprile 2020) È arrivato in maniera piuttosto inaspettata l’annuncio con il qualeha comunicato al pubblico la sua decisione di allontanarsi dai social network. Nel corso degli ultimi mesi la modella croata è stata protagonista di numerose querelle televisive con Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino con il quale è stata fidanzata durante gli ultimi anni, la cui relazione è finita tra gravissime accuse reciproche nel corso di diverse puntate di Live – Non è la D’Urso. Attraverso un breve messaggio pubblicato sul suo profilo Instagramha allora reso nota la sua volontà dii social network e ha sottolineato anche che il suo account Facebook non è mai stato gestito da lei in prima persona: Sly. Ragazzi hodi allontanarmi dall’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, ...