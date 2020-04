Meteo Roma del 22-04-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Meteo saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il nuovo aggiornamento Meteo domani al nord tempo sostanzialmente stabile asciutto per tutto l’arco della giornata con ampie schiarite ovunque Salvo innocui addensamenti al pomeriggio sulle Alpi al centro molte nubi sul Lazio al locale Pozzuoli al pomeriggio e deboli piogge nelle prime ore del mattino sui settori costieri dell’Adriatico bel tempo altrove al sud e sulle Isole condizioni di generale maltempo con piogge diffuse e localmente sui settori ionici della Sicilia migliore a partire dalle ore serali e notturne temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi e massimi in aumento previsioni a cura del centro Meteo italiano www.centroMeteoitaliano.it Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews Meteo Roma : previsioni per giovedì 23 aprile

Previsioni meteo Roma 23 aprile : torna il bel tempo - temperature in aumento

