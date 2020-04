Lollobrigida: “Conte dica no ad ogni forma di Mes e chiarisca sul piano segreto” (Di mercoledì 22 aprile 2020) ”Domani il presidente Conte andrà in Europa a trattare il futuro di questa Nazione. E lo farà senza un chiaro mandato parlamentare. Si sono rifiutati di votare in Aula. Perché il Partito democratico e Italia Viva sono a favore del Mes e il M5S, almeno a chiacchiere, è contrario. Ebbene, se dovesse essere attivato questo meccanismo economico l’Italia sarebbe ancora più in ginocchio di quanto lo sia già ora. Conte in Europa dica no a qualsiasi forma di Mes”. In una dichiarazione a tutti i Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida parla molto chiaramente. E’ stato categorico. Non esiste un Mes light. Non solo, Lollobrigida chiede chiarimenti urgenti su un’altra questione molto grave: ”Se fosse vera anche solo una parte di quanto sta emergendo in ... Leggi su secoloditalia Lollobrigida denuncia : “Conte sul Covid-19 ha pensato solo a se’” (video) (Di mercoledì 22 aprile 2020) ”Domani il presidente Conte andrà in Europa a trattare il futuro di questa Nazione. E lo farà senza un chiaro mandato parlamentare. Si sono rifiutati di votare in Aula. Perché il Partito democratico e Italia Viva sono a favore del Mes e il M5S, almeno a chiacchiere, è contrario. Ebbene, se dovesse essere attivato questo meccanismo economico l’Italia sarebbe ancora più in ginocchio di quanto lo sia già ora. Conte in Europano a qualsiasidi Mes”. In una dichiarazione a tutti i Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francescoparla molto chiaramente. E’ stato categorico. Non esiste un Mes light. Non solo,chiede chiarimenti urgenti su un’altra questione molto grave: ”Se fosse vera anche solo una parte di quanto sta emergendo in ...

napam_51 : RT @napam_51: MENTRE MIGLIAIA DI ITALIANI MUOIONO PER LA PANDEMIA PROCURATA COLPOSAMENTE DA UN GOVERNO DI INCAPACI ! - granonero1 : RT @Massimo10489625: ???? EMERGENZA #CORONAVIRUS IN ITALIA PER I PRIVILEGIATI FUNZIONA COSÌ Il premier dovrà rispondere in diretta tv a L… - Massimo10489625 : ???? EMERGENZA #CORONAVIRUS IN ITALIA PER I PRIVILEGIATI FUNZIONA COSÌ Il premier dovrà rispondere in diretta tv… - lavorina : RT @Storace: Fuga del #premier. Oggi alle 16 #Conte manderà un ministro a rispondere sul #SanGiuseppiHospital. Lui in diretta #tv accusa… - Marghe_rita63 : RT @Rita56387666: -

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida “Conte Calabria: Zingaretti a Catanzaro, 'noi non scompaiamo dopo voto' Affaritaliani.it