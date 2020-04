Harry Potter, una nuova specie di serpente prende il nome da un fondatore di Hogwarts (Di mercoledì 22 aprile 2020) Harry Potter, una nuova specie di serpenti prende il nome da un fondatore di Hogwarts: Salazar Serpeverde: appropriato, no? La magia di Harry Potter non ha limiti, e ora anche le nuove specie di serpenti prendono il nome da dei personaggi del Wizarding World. In questo caso, cosa c'è di più appropriato che ricorrere a uno dei quattro fondatori di Hogwarts? Un team di ricercatori ha scoperto in India una nuova specie di vipera velenosa, di cui ha annunciato il nome nel numero di questo mese della pubblicazione Zoosystematics and Evolution. Il serpente, prevalentemente di colore verde brillante, ma con strisce di rosso e arancione negli esemplari maschili, è ora noto come Trimeresurus Salazar, in un chiaro riferimento a ... Leggi su movieplayer Harry Potter e la scoperta del Trimeresurus Salazar

1000 dollari per guardare Harry Potter : ecco il lavoro dei sogni oggi possibile

Harry Potter e la pietra filosofale - J.K. Rowling : "Adoro la copertina italiana - è così strana!" (Di mercoledì 22 aprile 2020), unadi serpentiilda undi: Salazar Serpeverde: appropriato, no? La magia dinon ha limiti, e ora anche le nuovedi serpenti prendono ilda dei personaggi del Wizarding World. In questo caso, cosa c'è di più appropriato che ricorrere a uno dei quattro fondatori di? Un team di ricercatori ha scoperto in India unadi vipera velenosa, di cui ha annunciato ilnel numero di questo mese della pubblicazione Zoosystematics and Evolution. Il, prevalentemente di colore verde brillante, ma con strisce di rosso e arancione negli esemplari maschili, è ora noto come Trimeresurus Salazar, in un chiaro riferimento a ...

ilpost : Dedicato a tutti quelli che hanno letto il primo libro di Harry Potter nella prima edizione italiana, quella con la… - Corriere : «Salazar Serpeverde», scoperta una nuova specie di serpenti (ispirata a Harry Potter) - SkyTG24 : Scoperta nuova specie di serpente: ha un nome ispirato a Harry Potter - _coffeeshake : Ragazzi scusate ma sapete dove posso vedere i film di Harry Potter? Perché ho i dvd ma ho il letto rotto e non so come fare huhu - lucyhrding : Tirei Joey e Rony! -