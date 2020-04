Debito pubblico, 360 investitori da 40 Paesi per l’emissione di Btp da 16 miliardi. Il 40% a compratori inglesi, 10% ai tedeschi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Grazie ai rendimenti in forte rialzo il Tesoro ha fatto il tutto esaurito martedì quando è stato emesso tramite sindacato un nuovo Btp a 5 anni ed è stato riaperto l’attuale Btp a 30 anni. Sono stati raccolti 16 miliardi complessivi a fronte di 110 di domanda. Il primo titolo ha tasso annuo dell’1,85%, pagato in due cedole semestrali, ed è stato collocato a un prezzo corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,928%. Il secondo, con cedola 2,45%, è stato venduto a un prezzo compatibile con un rendimento lordo del 3,129%. La partecipazione, in tempi di tassi negativi, è stata “straordinariamente diversificata (circa 40 Paesi)”: su ciascun collocamento hanno partecipato 360 investitori e agli investitori esteri è andato circa il 76% sul titolo a 5 anni e l’81% sul titolo a 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano Istat - nel 2019 deficit/Pil all’1 - 6% : debito pubblico al 134 - 8% del Pil

Debito pubblico - in l'Italia arriverà al 155 - 5% del Pil. E' negli Usa la situazione peggiore

