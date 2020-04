**Coronavirus: test riapertura mercati, Lombardia propone Covid manager** (Di mercoledì 22 aprile 2020) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – testare la riapertura dei mercati alimentari comunali secondo la cornice di sicurezza predisposta da Regione Lombardia. Con questo obiettivo, il presidente Attilio Fontana ha tenuto una conferenza telefonica con Anci Lombardia e i sindaci delle città capoluogo, chiamati a individuare un’area dove dare avvio alla sperimentazione. Lo riporta la Regione, che propone la figura del ‘Covid Manager’, individuata da ciascun Comune per assistere clienti ed esercenti nello svolgersi dell’attività di mercato, a partire dal rispetto delle distanze e delle altre precauzioni di sicurezza. Si tratta di un “piano di collaborazione con i Comuni da mettere in pratica coerentemente con le linee guida regionali delle ‘5D’. Si prevedono distanze di tre metri tra le bancarelle, oltre al metro tra persona e ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Diasorin ha marcato Ce il proprio test sierologico**

**Coronavirus : riunione Fontana-Bertolaso - sul tavolo anche test sierologici**

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus test Coronavirus, da domani test sierologici a Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Da martedì in tutta la Lombardia La Repubblica COVID-19: i test degli anticorpi cambieranno tutto?

Test degli anticorpi è una delle espressioni più spesso citate accanto a ripartenza: nell'affidabilità di questi test sono riposte le speranze di un alleggerimento delle misure di lockdown per la ...

Coronavirus, il bollettino dei Riuniti di Reggio Calabria: oggi 1 solo positivo su 188 tamponi

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 188 soggetti. Di ...

