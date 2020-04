Coronavirus | le ipotesi per la fase 2 | bar e ristoranti riaprono dopo la metà di maggio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieUn’agenda fitta di appuntamenti in videoconferenza per il premier Giuseppe Conte, alla vigilia del Consiglio europeo di domani, quando l’Europa tutta dovrà finalmente decidere quali misure prendere per fronteggiare la crisi economica portata dal. In serata, non potendoci essere il tradizionale pranzo pre-consigli, c’è stato un colloquio al Quirinale – senza ministri – durante il quale Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella hanno fatto il punto sullo stato delle trattative in corso tra i Paesi dell’Ue per l’emergenza Covid-19. Il governo ha passato la giornata al lavoro sulla2: perché «il lockdown non si può protrarre», ragiona il premier. Ma questo si traduce al momento in un «allentamento», ...