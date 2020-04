Coronavirus, i test di massa contrastano davvero la pandemia? Ecco le voci più autorevoli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo Devi Sridhar, professore di Salute globale presso la University of Edinburgh, “senza test di massa, la pandemia da Coronavirus continuerà a diffondersi”. Dello stesso parere sembra Andrea Crisanti, prof. di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, ideatore della strategia adottata a Vo’ Euganeo e pensata dopo i successi dell’approccio “test and tech” in Corea del Sud. Tale strategia, in Veneto, ha già salvato migliaia di vite umane. In Veneto il Coronavirus ha fatto 1087 vittime, in Lombardia 12213, in Emilia Romagna 3023 e in Piemonte 2331. Eppure, voci “autorevoli” del comitato tecnico scientifico Coronavirus e dell’Oms sembrano non credere molto nell’approccio “test and tech” ritenuto “scientificamente inutile” e “logisticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus e inquinamento : c’è un legame - lo attestano ricerche

Coronavirus : Germania da ok per testare vaccino su uomo

Vaccino coronavirus - in Inghilterra da domani test sull’uomo : collaborazione con azienda di Pomezia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo Devi Sridhar, professore di Salute globale presso la University of Edinburgh, “senzadi, ladacontinuerà a diffondersi”. Dello stesso parere sembra Andrea Crisanti, prof. di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, ideatore della strategia adottata a Vo’ Euganeo e pensata dopo i successi dell’approccio “and tech” in Corea del Sud. Tale strategia, in Veneto, ha già salvato migliaia di vite umane. In Veneto ilha fatto 1087 vittime, in Lombardia 12213, in Emilia Romagna 3023 e in Piemonte 2331. Eppure,” del comitato tecnico scientificoe dell’Oms sembrano non credere molto nell’approccio “and tech” ritenuto “scientificamente inutile” e “logisticamente ...

fattoquotidiano : Coronavirus, i cinque punti del piano sanitario del governo: dall’intensificazione dei Covid hospital ai test molec… - emenietti : non è ancora il momento di riporre troppe aspettative nei test sierologici, e la storia della 'patente di immunità'… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, primo ok per il test del vaccino sull'uomo in Germania #coronavirusitalia - kuroo_linkerxxx : RT @Tg3web: Coronavirus. In Gran Bretagna il bilancio dei morti potrebbe essere molto più alto delle cifre ufficiali. Da domani intanto pri… - rickybassi : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i cinque punti del piano sanitario del governo: dall’intensificazione dei Covid hospital ai test molecola… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, test sierologici su 50mila lombardi: si parte da Codogno e Val Seriana IL GIORNO “Seconda ondata Coronavirus in inverno”/ Dagli USA: “Con l’influenza sarà devastante”

Una seconda ondata di Coronavirus potrebbe investire il mondo in inverno ... continuando a mantenere il distanziamento sociale e aumentando i test disponibili. Sarà peraltro fondamentale sottoporsi al ...

L'influenza di COVID-19 sulle ricerche di Google

Il team di SEOZoom ha preso in esame i volumi delle query associate a una serie di parole chiave sottoposte a Google in Italia nelle ultime due settimane. Coronavirus e ricerche su Google: cosa è ...

Una seconda ondata di Coronavirus potrebbe investire il mondo in inverno ... continuando a mantenere il distanziamento sociale e aumentando i test disponibili. Sarà peraltro fondamentale sottoporsi al ...Il team di SEOZoom ha preso in esame i volumi delle query associate a una serie di parole chiave sottoposte a Google in Italia nelle ultime due settimane. Coronavirus e ricerche su Google: cosa è ...