Coronavirus, De Luca da Vespa: Filiere produttive, nessuno stop. Ma se in Campania si sbaglia è un’ecatombe (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Quello che oggi non è consentito è avere un processo di mobilità che diffonda il contagio, la mia idea è che questo elemento di rigore va tenuto in piedi ancora per un po’ di tempo. Ma questo non riguarda le Filiere produttive: nello stesso settore industriale non puoi chiudere una fabbrica da una parte e la lascia aperta dall’altra. Il settore deve funzionare insieme, quindi gli orientamenti devono essere nazionali”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a “Porta a Porta”. De Luca, intervenuto ieri sera a “Porta a Porta” in un confronto con il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il Governatore ha sottolineato che “si fanno controlli e si bloccano i cittadini che vanno in giro senza motivo, ma anche oggi la mobilità per le merci è ... Leggi su ildenaro Coronavirus - De Luca trend topic su Twitter dopo l’intervento a Porta a Porta – VIDEO

