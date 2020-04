Briatore | la nuova fidanzata è Dana | no al ritorno di fiamma con la Gregoraci

Leggi su gossipetv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)ed Elisabettasono tornati insieme? No, gossip di Chi I più romantici ci avevano creduto ma a quanto pare non c’è speranza per Elisabettae Flavio. Dopo il divorzio avvenuto nel 2017 i due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene del piccolo Nathan Falco. E in questo periodo stanno … L'articolo, la: no aldicon laproviene da Gossip e Tv.