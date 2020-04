Tutti morimmo a stento Vite di quelli che il virus si è portato via

Leggi su agi

(Di martedì 21 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di corona, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Anna Bonafini "aveva grandi occhi verdi" e un pettirosso che aveva chiamato 'Red' da cui riceveva visite quotidiane nel suo giardino. Alla cassa incantava con la sua bellezza i clienti della coop di Schiavonia, Padova. Da un po' aveva un tumore, ma era sicura di guarire. Sulla sua bacheca Facebook: "Il più grande successo che si possa ottenere ...