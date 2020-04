Trento, funzionari del catasto citati in giudizio per danno erariale: “Centrali idroelettriche sottodimensionate. Danni per milioni di euro” (Di martedì 21 aprile 2020) Le stime catastali delle centrali idroelettriche del Trentino sarebbero state sottodimensionate, causando un danno per milioni di euro ai Comuni interessati a ricevere il pagamento dalle società concessionarie. Uno scandalo sommerso, ma che si protrae da anni e riguarda uno dei beni più preziosi delle montagne: l’acqua. Alcuni mesi fa un dirigente e un funzionario del servizio catasto della Provincia autonoma di Trento sono stati citati in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti di Trento per danno erariale. Una somma ingente, frutto delle minori entrate da Ici, Imu e Imis per il Comune di Peio, che raggiungerebbe, secondo le contestazioni, il valore di 2,8 milioni di euro. Ma quella è solo una parte delle contestazioni perché si sospetta che di un analogo trattamento di favore possano aver beneficiato decine di centrali, con un danno da ... Leggi su ilfattoquotidiano Trento. Concorso funzionario abilitato tecnico area agraria e forestale : domande entro il 27 marzo (Di martedì 21 aprile 2020) Le stime catastali delle centrali idroelettriche del Trentino sarebbero state sottodimensionate, causando unper milioni di euro ai Comuni interessati a ricevere il pagamento dalle società concessionarie. Uno scandalo sommerso, ma che si protrae da anni e riguarda uno dei beni più preziosi delle montagne: l’acqua. Alcuni mesi fa un dirigente e uno del serviziodella Provincia autonoma disono statiindalla Procura regionale della Corte dei conti diper. Una somma ingente, frutto delle minori entrate da Ici, Imu e Imis per il Comune di Peio, che raggiungerebbe, secondo le contestazioni, il valore di 2,8 milioni di euro. Ma quella è solo una parte delle contestazioni perché si sospetta che di un analogo trattamento di favore possano aver beneficiato decine di centrali, con unda ...

Uno scandalo sommerso, ma che si protrae da anni e riguarda uno dei beni più preziosi delle montagne: l’acqua. Alcuni mesi fa un dirigente e un funzionario del servizio catasto della Provincia ...

