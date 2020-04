Tennis | tra ipotesi di ripresa e la paura dei giocatori Fognini | “Non so se me la

Leggi su oasport

(Di martedì 21 aprile 2020) Fabiosta passando questo periodo di sosta forzata a casa con la sua famiglia. Molto attivo sui social dove spesso si mostra allegro, sorridente in compagnia della moglie Flavia Pennetta. Il mondo delsta facendo i conti con l’emergenza coronavirus e allo stato attuale è impossibile pronosticare quando si tornerà in campo. Ilta di Arma di Taggia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha raccontato il suo punto di vista sull’attuale situazione mondiale.vorrebbe che la stagione non riprendesse: “In questo momento faccio fatica a immaginare la. Sono sincero: mi dispiace perché sono tornei grandi e danno tanti punti, ma non so se in Asia tornerò più. Già all’Olimpiade di Tokyo quest’anno non sarei andato. La miapiù grande non è ...