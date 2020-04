Scuole chiuse | troppe domande senza risposta | serve riaprire subito un dibattito pubblico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Mentre in altri Paesi lestanno riaprendo, ad esempio in Francia e in Germania, in Italia sulla data dell’apertura dellec’è ancora un silenzio assordante, che solo vari scoop di giornali hanno colmato, gettando le famiglie nell’incertezza e nell’ansia. Ad oggi non sappiamo neanche cosa accadrà a settembre. Parliamo di 12 milioni di famiglie con figli, delle quali il governo, nelle vesti della ministra della Pubblica Istruzione soprattutto, non sembra volersi occupare, almeno nei termini di una comunicazione chiara ed efficace, mentre tutto si concentra sul tema della riapertura economica. Decidere di lasciare le, tutte ledistinzioni, è una soluzione davvero troppo facile. La prima domanda che, come genitori, ci facciamo è che tipo di lettura scientifica c’è alla base di questa ...