Papa Giovanni Paolo II, 15 anni dalla scomparsa di Karol Wojtyla (Di martedì 21 aprile 2020) Questo articolo Papa Giovanni Paolo II, 15 anni dalla scomparsa di Karol Wojtyla è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Papa Giovanni Paolo II è uno dei personaggi più amati della storia italiana, un Papa caparbio, forte e con le idee chiare, rimasto nel cuore della gente. Ben 15 anni fa ci lasciava Papa Giovanni Paolo II, una delle figure più amate e importanti della nostra storia. Proprio per celebrare la scomparsa di questo grande … Leggi su youmovies Karol – Un uomo diventato Papa : trama - cast del film su Giovanni Paolo II

Karol un uomo diventato Papa su Canale5 il 21 aprile - torna la fiction sulla vita di Giovanni Paolo II ma in formato film

