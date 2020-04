Netflix, opzione “screen lock” per evitare i tocchi accidentali sul telefono (Di martedì 21 aprile 2020) Può essere davvero frustrante toccare accidentalmente lo schermo e rovinare la riproduzione quando si guarda Netflix sul telefono. Per fortuna, Netflix sta lanciando una nuova funzione per i dispositivi Android per evitare che ciò accada. Questa nuova funzione, che 9to5Google ha individuato, permette agli utenti Android di evitare tocchi accidentali quando si utilizza l’applicazione mobile Netflix. Un’opzione “screen lock” apparirà ora nella parte inferiore dello schermo dopo aver iniziato a guardare un programma televisivo o un film. Abilitando l’opzione “screen lock”, i prompt dei pulsanti, come ad esempio i pulsanti “Play/Pausa“, non appariranno più, impedendovi di interrompere la riproduzione o di abilitare accidentalmente i sottotitoli. Se si desidera disattivare la funzione, bisognerà toccare ... Leggi su nonsolo.tv Netflix opzione party : come vedere film e serie tv con gli amici a distanza

Netflix sta aggiungendo una nuova funzionalità sulla sua app per sistemi Android ... Gli utenti iscritti al servizio streaming che utilizzano Android, infatti, stanno cominciando a visionare l'opzione ...

Netflix cerca di eliminare completamente i tocchi accidentali

Si chiama “Blocco schermo“. Distribuito negli ultimi giorni sull’app Android, questo nuovo pulsante di Netflix rende sostanzialmente impossibili i tocchi non voluti. Dopo aver avviato uno stream nel ...

