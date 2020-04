Lutto per Marco Carta: “Il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me” (Di martedì 21 aprile 2020) Grave Lutto per Marco Carta. Il cantante ha perso recentemente una persona a cui era molto legato e con cui aveva condiviso importanti esperienze. Marco Carta (fonte Instagram @MarcoCartaoff)Marco Carta, ex di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo in questi giorni una perdita davvero importante. La nonna Elsa a cui era molto legato se ne è andata, lasciando così spazio al dolore e alla sofferenza. Un momento davvero delicato per il cantante che, di recente, è stato sotto i riflettori perché accusato di furto dalla Rinascente per alcune magliette. Ma la vicenda si è conclusa positivamente per il ragazzo che è stato dichiarato innocente. Ora deve affrontare questo brutto colpo, perdere un nonno è sempre qualcosa di straziante soprattutto perché più si cresce e più si ha bisogno di loro. POTREBBE ... Leggi su chenews Grave lutto per Marco Carta : ” È dura lasciarti”

Lutto nel mondo del cinema - morto personaggio de ‘Il Commissario Montalbano”

Grave lutto per Marco Carta : il suo dolore sui social (Di martedì 21 aprile 2020) Graveper. Il cantante ha perso recentemente una persona a cui era molto legato e con cui aveva condiviso importanti esperienze.(fonte Instagram @off), ex di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo in questi giorni una perdita davvero importante. La nonna Elsa a cui era molto legato se ne è andata, lasciando così spazio al dolore e alla sofferenza. Un momento davvero delicato per il cantante che, di recente, è stato sotto i riflettori perché accusato di furto dalla Rinascente per alcune magliette. Ma la vicenda si è conclusa positivamente per il ragazzo che è stato dichiarato innocente. Ora deve affrontare questo brutto colpo, perdere un nonno èqualcosa di straziante soprattutto perché più si cresce e più si ha bisogno di loro. POTREBBE ...

GoalItalia : Lutto alla Lokomotiv Mosca: è morto il 22enne Samokhvalov ?? - carlogubi : Il lutto per le vittime del virus si può accettare e rielaborare. Il lutto per le vittime della malasanità, della r… - GenoaCFC : ?? Ci uniamo al lutto di @RaiSport per la scomparsa del giornalista Franco #Lauro. - blogtivvu : Grave lutto lutto per il cantante Marco Carta: morta l’amata nonna Elsa ?? Il giovane le ha dedicato un addio toccan… - infoitsport : Coronavirus, lutto per Antonio Filippini, tecnico del Livorno: muore la madre Terry -