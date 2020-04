Le ‘quote’ di Zazzaroni: “la A non riparte al 50, la C al 90%, la B all’89%” (Di martedì 21 aprile 2020) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt). LA riparteNZA DEL CALCIO – “Mercoledì c’è un appuntamento molto importante in Lega calcio -ha affermato Zazzaroni-. C’è un 50% di possibilità di proseguire il campionato di Serie A a giugno e un 50% di bloccare tutto. Al momento sono 11 contro 9, la partita è aperta. Ci sono forze che stanno spingendo contro la riapertura, anche il presidente del Coni Malagò non mi sembra favorevole alla ripartenza a giugno. C’è un gioco di interessi personali e societari che sta ritardando tutto. L’unico che sta lottando con determinazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Radio Cusano Tv Italia (canale 264 dtt). LANZA DEL CALCIO – “Mercoledì c’è un appuntamento molto importante in Lega calcio -ha affermato-. C’è un 50% di possibilità di proseguire il campionato di Serie A a giugno e un 50% di bloccare tutto. Al momento sono 11 contro 9, la partita è aperta. Ci sono forze che stanno spingendo contro la riapertura, anche il presidente del Coni Malagò non mi sembra favorevole allanza a giugno. C’è un gioco di interessi personali e societari che sta ritardando tutto. L’unico che sta lottando con determinazione ...

CalcioWeb : Le 'quote' di #Zazzaroni: 'la A non riparte al 50, la C al 90%, la B all'89%' - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘quote’ Zazzaroni