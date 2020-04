Kim Jong-un è gravemente malato? (Di martedì 21 aprile 2020) (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)Le prime indiscrezioni sullo stato di salute del leader nordcoreano, Kim Jong-un, sono state riportate dalla Cnn. Secondo il network televisivo americano, un sistema che monitora un servizio d’intelligence degli Stati Uniti avrebbe scoperto che il dittatore si troverebbe in gravi condizioni di salute dopo aver subito un intervento al cuore. A confermare i sospetti ci sarebbe la mancata partecipazione del dittatore nordcoreano, il 15 aprile, a una delle celebrazioni più importanti del paese: quelle per l’anniversario della nascita di suo nonno Kim Il-Sung. E un articolo pubblicato, il 12 aprile, sul giornale online sudcoreano Daily Nk – che si occupa prevalentemente di Corea del Nord – in cui si parlava di un’intervento al cuore dovuto al “fumo eccessivo, all’obesità e al ... Leggi su wired "Ricoverato in gravissime condizioni". Bomba della Cnn sul dittatore Kim-Jong un

