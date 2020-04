Giuliana De Sio racconta i giorni in ospedale per coronavirus: “All’inizio non avevo tosse né sintomi di polmonite. Poi è stato terribile. Ora sto benissimo” (Di martedì 21 aprile 2020) Giuliana De Sio è guarita dal Covid-19. “Ho vissuto quei giorni nel terrore, con continui attacchi di panico. Mi ha aiutato soltanto la forza della mia testa, non c’era altro che potessi fare. Ho lottato contro il terrore. Non potevo vedere né parlare con nessuno. Per me, che soffro di claustrofobia, il pensiero di essere chiusa in una stanza è stato tremendo”, ha raccontato l’attrice a Lorella Cuccarini durante una puntata de “La Vita in Diretta”. Ora sta bene, riesce addirittura a seguire dei corsi di fitness. “Se ripenso a come stavo un mese fa, ora sto benissimo. Dalla malattia si può guarire, lo dico a quelli terrorizzati. Il numero dei guariti è infinitamente più alto di quelli che purtroppo ci hanno lasciato”, è stato il suo messaggio. Tutto è iniziato a metà febbraio, ... Leggi su ilfattoquotidiano Giuliana De Sio e il coronavirus | “Un incubo - l’esperienza più brutta”

Coronavirus - Giuliana De Sio racconta la sua esperienza “la peggiore della mia vita”

Giuliana De Sio a “La vita in diretta” : «L’isolamento è peggio del virus. Esperienza terribile» (Di martedì 21 aprile 2020)De Sio è guarita dal Covid-19. “Ho vissuto queinel terrore, con continui attacchi di panico. Mi ha aiutato soltanto la forza della mia testa, non c’era altro che potessi fare. Ho lottato contro il terrore. Non potevo vedere né parlare con nessuno. Per me, che soffro di claustrofobia, il pensiero di essere chiusa in una stanza è stato tremendo”, hato l’attrice a Lorella Cuccarini durante una puntata de “La Vita in Diretta”. Ora sta bene, riesce addirittura a seguire dei corsi di fitness. “Se ripenso a come stavo un mese fa, ora sto benissimo. Dalla malattia si può guarire, lo dico a quelli terrorizzati. Il numero dei guariti è infinitamente più alto di quelli che purtroppo ci hanno lasciato”, è stato il suo messaggio. Tutto è iniziato a metà febbraio, ...

GPasqui : Giuliana De Sio racconta i giorni in ospedale per coronavirus: “All’inizio non avevo tosse né sintomi di polmonite.… - FQMagazineit : Giuliana De Sio racconta i giorni in ospedale per coronavirus: “All’inizio non avevo tosse né sintomi di polmonite.… - Noovyis : (Coronavirus, Giuliana De Sio racconta la sua esperienza “la peggiore della mia vita”) Playhitmusic - - bnotizie : Giuliana De Sio racconta che le è successo da malata di Coronavirus - Noovyis : (“Terribile, dura”. Giuliana De Sio racconta che le è successo da malata di Coronavirus. “Quella porta chiusa a chi… -